Німеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Протидронні засоби, пікапи та 155-мм самохідні установки, інформує ZN.ua.

Німеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
© unsplash/christianw

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Як повідомили в Уряді ФРН, Україна, зокрема, отримає:

  • 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортерів Dingo;
  • два танкових тягача M1070 Oshkosh;
  • 80 пикапов;
  • 90 засобів протидії дронам;
  • сім вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження;
  • два ангарні намети.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесвера, решта надійде від виробників на замовлення уряду Німеччини.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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