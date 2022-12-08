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2022-12-08
Німеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Протидронні засоби, пікапи та 155-мм самохідні установки, інформує
© unsplash/christianw
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Як
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 20 бронетранспортерів Dingo;
- два танкових тягача M1070 Oshkosh;
- 80 пикапов;
- 90 засобів протидії дронам;
- сім вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження;
- два ангарні намети.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесвера, решта надійде від виробників на замовлення уряду Німеччини.
Микита Ткаченко, ZN.ua