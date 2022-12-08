Німеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Як повідомили в Уряді ФРН, Україна, зокрема, отримає:

18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;

20 бронетранспортерів Dingo;

два танкових тягача M1070 Oshkosh;

80 пикапов;

90 засобів протидії дронам;

сім вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження;

два ангарні намети.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесвера, решта надійде від виробників на замовлення уряду Німеччини.