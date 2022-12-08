Путін звинуватив Польщу у претензіях на Україну та нагадав усім про ядерну зброю

А згодом — похвалився територіальними придбаннями і не забув згадати Петра 1 у своєму контексті, інформує ZN.ua.

Путін звинуватив Польщу у претензіях на Україну та нагадав усім про ядерну зброю

Так, виявляється, претензії Польщі на західні землі України спровокували так звану спецоперацію”, а точніше – повномасштабну та найбільш кровопролитну війну у Європі після Другої світової.

Так можна зрозуміти заяву президента Росії Володимира Путіна, який легко жонглював історичними фактами під час виступу на онлайн засіданні ради з прав людини РФ.

Нагадаємо, саме Польща, в його інтерпретації, претендує на українські території, а зовсім не Росія, яка окупувала п'яту частину української території.

«Забрати західні території, які Україна отримала внаслідок рішення Йосипа Сталіна після Другої світової війни. Ну, звісно, націоналістичні елементи у Польщі сплять та бачать, як повернути ці території. І цього прагнутимуть, що б хто не говорив. До цього врешті-решт і вестимуть справу. Я нітрохи у цьому не сумніваюся», – заявив Путін.

А ось захоплення Азовського узбережжя України для Путіна – "добрий результат". Саме так він і висловився. Але визнав, що так звана спецоперація — це тривалий процес.

Тим не менш, він заявив, що нові території є для Росії "значним результатом". Щоправда, міжнародною мовою це називається інакше: “анексія” та “окупація”. Ці слова у промові Путіна, сказаної в мажорному тоні, не пролунали.

За його словами, "чого вже там - Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації - це серйозні речі".

Ну і звичайно, Путін не зміг знову не згадати у зв'язку з самим собою російського імператора Петра 1, який "боровся, щоб вийти до Азовського моря".

Далі в такому ж мажорному тоні Путін заявив, що найголовніше – це люди, які мешкають на цих територіях. " Результати референдуму показали, що ці люди хочуть бути в Росії. І вважаю частиною нашої загальної культури, традицій, мови. І це найголовніший результат".

Слід зазначити, що світ не визнав результатів цих псевдореферендумів. Як не визнає лінгвістичних та історичних вишукувань Путіна. Зокрема, для всіх залишається загадкою винайдений ним термін "денацифікація". Тобто позбавлення цілого народу його національної ідентичності? А ось це вже нацизмом пахне.

Ну і, звісно, ядерна зброя. Воно у Путіна є. І він про це нагадав. Щоправда, заявив, що РФ готова застосувати ядерну зброю «тільки у відповідь».

За словами президента країни-агресора, російські ядерні сили перебувають "у більш просунутому стані, ніж у будь-якій іншій країні світу", але Москва не збирається "розмахувати" ядерною зброєю.

Росія розглядає ядерну зброю "тільки як засіб захисту" і не застосовуватиме її першою, заявив Путін. Втім, ціну його заяв добре знають у всьому світі.

"Росія за жодних обставин не застосує першу. Якщо не застосує першу за жодних обставин, значить, і друга теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені. Наша стратегія застосування засобів захисту, а саме як захист ми розглядаємо зброю масової поразки, ядерну зброю, вона вся побудована навколо так званого матчу-відповіді. Коли по нам завдається удар, ми завдаємо відповіді", — сказав Путін.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання РосіїВ Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії
У Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальнимиУ Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальними
Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISWОперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW
Володимир Путін зателефонував президенту ОАЕ Мохаммеду бін Зайд аль-НахайянуВолодимир Путін зателефонував президенту ОАЕ Мохаммеду бін Зайд аль-Нахайяну
Вважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС ПольщіВважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС Польщі
Білорусь не атакує Україну — глава розвідкиБілорусь не атакує Україну — глава розвідки
В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки РумуніїВ Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії
Путін має бути притягнутий до відповідальності — МакронПутін має бути притягнутий до відповідальності — Макрон
Макрон побачив в очах путіна "образу": президент Франції розкрив деталі розмов з диктатором рфМакрон побачив в очах путіна "образу": президент Франції розкрив деталі розмов з диктатором рф
Кремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of IsraelКремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of Israel
Последние новости
Подгружаем последние новости