Путін звинуватив Польщу у претензіях на Україну та нагадав усім про ядерну зброю

Так, виявляється, претензії Польщі на західні землі України спровокували так звану спецоперацію”, а точніше – повномасштабну та найбільш кровопролитну війну у Європі після Другої світової.

Так можна зрозуміти заяву президента Росії Володимира Путіна, який легко жонглював історичними фактами під час виступу на онлайн засіданні ради з прав людини РФ .

Нагадаємо, саме Польща, в його інтерпретації, претендує на українські території, а зовсім не Росія, яка окупувала п'яту частину української території.

«Забрати західні території, які Україна отримала внаслідок рішення Йосипа Сталіна після Другої світової війни. Ну, звісно, націоналістичні елементи у Польщі сплять та бачать, як повернути ці території. І цього прагнутимуть, що б хто не говорив. До цього врешті-решт і вестимуть справу. Я нітрохи у цьому не сумніваюся», – заявив Путін.

А ось захоплення Азовського узбережжя України для Путіна – "добрий результат". Саме так він і висловився. Але визнав, що так звана спецоперація — це тривалий процес.

Тим не менш, він заявив, що нові території є для Росії "значним результатом". Щоправда, міжнародною мовою це називається інакше: “анексія” та “окупація”. Ці слова у промові Путіна, сказаної в мажорному тоні, не пролунали.

За його словами, "чого вже там - Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації - це серйозні речі".

Ну і звичайно, Путін не зміг знову не згадати у зв'язку з самим собою російського імператора Петра 1, який "боровся, щоб вийти до Азовського моря".

Далі в такому ж мажорному тоні Путін заявив, що найголовніше – це люди, які мешкають на цих територіях. " Результати референдуму показали, що ці люди хочуть бути в Росії. І вважаю частиною нашої загальної культури, традицій, мови. І це найголовніший результат".

Слід зазначити, що світ не визнав результатів цих псевдореферендумів. Як не визнає лінгвістичних та історичних вишукувань Путіна. Зокрема, для всіх залишається загадкою винайдений ним термін "денацифікація". Тобто позбавлення цілого народу його національної ідентичності? А ось це вже нацизмом пахне.

Ну і, звісно, ядерна зброя. Воно у Путіна є. І він про це нагадав. Щоправда, заявив, що РФ готова застосувати ядерну зброю «тільки у відповідь».

За словами президента країни-агресора, російські ядерні сили перебувають "у більш просунутому стані, ніж у будь-якій іншій країні світу", але Москва не збирається "розмахувати" ядерною зброєю.

Росія розглядає ядерну зброю "тільки як засіб захисту" і не застосовуватиме її першою, заявив Путін. Втім, ціну його заяв добре знають у всьому світі.

"Росія за жодних обставин не застосує першу. Якщо не застосує першу за жодних обставин, значить, і друга теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені. Наша стратегія застосування засобів захисту, а саме як захист ми розглядаємо зброю масової поразки, ядерну зброю, вона вся побудована навколо так званого матчу-відповіді. Коли по нам завдається удар, ми завдаємо відповіді", — сказав Путін.