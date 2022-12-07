Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб

Окупаційна армія продовжує зазнавати втрат, тому війна все менш популярна серед молодих росіян, інформує ZN.ua.

Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російська армія продовжує зазнавати втрат внаслідок влучних ударів та злагодженої роботи ЗСУ. Через це війну все менше підтримує російська молодь. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян», – йдеться у зведенні Генштабу.

Через це в місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. Відтак там триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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