Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
Окупаційна армія продовжує зазнавати втрат, тому війна все менш популярна серед молодих росіян, інформує
Російська армія продовжує зазнавати втрат внаслідок влучних ударів та злагодженої роботи ЗСУ. Через це війну все менше підтримує російська молодь. Про це йдеться у
«Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян», – йдеться у зведенні Генштабу.
Через це в місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. Відтак там триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.