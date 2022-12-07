Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб

Російська армія продовжує зазнавати втрат внаслідок влучних ударів та злагодженої роботи ЗСУ. Через це війну все менше підтримує російська молодь. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян», – йдеться у зведенні Генштабу.

Через це в місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. Відтак там триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.