США не перешкоджатимуть Україні розвивати власний потенціал дальніх ударів по території РФ – Пентагон
Ллойд Остін прокоментував вибухи, які сталися на російських аеродромах напередодні, інформує
Вибухи на російських аеродромах “Енгельс-2” та “Дягілєво” спричинили жваві дискусії не лише в Росії та Україні, а й на Заході, де частина експертів вважає, що до подій причетні ЗСУ. Офіційного підтвердження дана інформація досі не отримала, але у США відреагували на можливість цього сценарію. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Штати не перешкоджатимуть Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності, повідомляє
“Ми не маємо наміру працювати над тим, щоб завадити Україні розвивати ударний потенціал, який дозволить їй бити по дальніх цілях”, – коротко відповів Остін на запитання журналістів про атаки на аеродроми РФ.
Свій коментар глава Пентагону дав після того, як напередодні у Державному департаменті США припустили, що за ударами по цілях на території Росії стоять українські військові. Зокрема, заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала, що ніхто не взяв на себе відповідальність за атаки безпілотників, але додала, що “український народ неймовірно інноваційний, оскільки створює власні повітряні та морські дрони, які є неймовірно ефективними”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен також висловився з приводу вибухів у Росії. Він заявив, що Вашингтон не заохочував українців до подібних дій.