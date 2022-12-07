США не перешкоджатимуть Україні розвивати власний потенціал дальніх ударів по території РФ – Пентагон

Вибухи на російських аеродромах “Енгельс-2” та “Дягілєво” спричинили жваві дискусії не лише в Росії та Україні, а й на Заході, де частина експертів вважає, що до подій причетні ЗСУ. Офіційного підтвердження дана інформація досі не отримала, але у США відреагували на можливість цього сценарію. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Штати не перешкоджатимуть Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності, повідомляє CNN .

“Ми не маємо наміру працювати над тим, щоб завадити Україні розвивати ударний потенціал, який дозволить їй бити по дальніх цілях”, – коротко відповів Остін на запитання журналістів про атаки на аеродроми РФ .

Свій коментар глава Пентагону дав після того, як напередодні у Державному департаменті США припустили, що за ударами по цілях на території Росії стоять українські військові. Зокрема, заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала, що ніхто не взяв на себе відповідальність за атаки безпілотників, але додала, що “український народ неймовірно інноваційний, оскільки створює власні повітряні та морські дрони, які є неймовірно ефективними”.