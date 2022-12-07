Вибухи на авіабазі у Курську: опубліковано супутникові знімки

У мережі показали наслідки вибуху 6 грудня на авіабазі у Курську, звідки військова авіація Росії здійснює атаки по Україні, інформує Апостроф .

Супутникові фото сервісу Planet Labs опублікували "Схеми".

Аеродром у Курську до війни використовували як для цивільної, так і для військової авіації, однак з початку повномасштабного вторгнення він став суто військовим.

Відомо, що на ньому штатно базується 14-й винищувальний авіаполк, озброєний Су-30СМ.

На світанку 6 грудня в районі аеродрому в Курській області після атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. Про це повідомив губернатор області.

Удар припав по південній частині аеродрому, тоді як більшість літаків розміщуються у північній частині аеропорту на стоянках.