Росія евакуювала авіацію з авіабази «Енгельс» після ударів БПЛА – супутникові знімки

Після вибухів на російській авіабазі «Енгельс» під Саратовом там суттєво зменшилась кількість стратегічних бомбардувальників – вочевидь, їх евакуювали у більш безпечне місце. Про це свідчать супутникові фото, датовані 6 грудня, які опублікував проєкт « Схеми ».

Кадри демонструють, який вигляд мала авіабаза за день до і через день після вибуху вранці 5 грудня. На фото 4 грудня видно, що там стояли 21 бомбардувальник Ту-95, 6 бомбардувальників Ту-160, 2 вантажно-транспортні ІЛ-76, 1 вантажний літак Ан-124 «Руслан».

А на знімку за 6 грудня видно скупчення пожежних машин та один із літаків Ту-95, ймовірно, пошкоджений ударом. З аеродрому зникло щонайменше 6 об'єктів.