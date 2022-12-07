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2022-12-07
У Держдепі відхрестились від поставок Україні зброї, яка могла уразити аеродроми РФ
В США припускають, що це могла бути власна розробка України, інформує
© radiosvoboda.org/
Державний департамент США заявив, що США не «дозволяють» і не «заохочують» Україну завдавати ударів за межами її кордонів за допомогою наданої ними летальної допомоги. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи звинувачення Росією України у кількох недавніх атаках на російську військову інфраструктуру,
«Ми надаємо Україні те, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території, на українській землі, щоб протистояти російським агресорам, які порушили її кордон», — заявив Прайс.
Речник додав, що США не надавали Україні зброю, яку вона мала використовувати всередині Росії.
«Ми дуже чітко заявили, що це оборонні поставки», — сказав Прайс.
Микита Ткаченко, ZN.ua