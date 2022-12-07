У Держдепі відхрестились від поставок Україні зброї, яка могла уразити аеродроми РФ

Державний департамент США заявив, що США не «дозволяють» і не «заохочують» Україну завдавати ударів за межами її кордонів за допомогою наданої ними летальної допомоги. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи звинувачення Росією України у кількох недавніх атаках на російську військову інфраструктуру, пише CNN.

«Ми надаємо Україні те, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території, на українській землі, щоб протистояти російським агресорам, які порушили її кордон», — заявив Прайс.

Речник додав, що США не надавали Україні зброю, яку вона мала використовувати всередині Росії.

«Ми дуже чітко заявили, що це оборонні поставки», — сказав Прайс.