Вважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС Польщі

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що спроби йти на переговори з Владіміром Путіном демонструють йому слабкість колективного Заходу. Про це повідомляє RMF FM.

"Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо", - зазначив заступник

У Польщі вважають, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.

"Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Владіміра Путіна", - підкреслив Пшидач.

Він додав, що Путін думає, якщо йому дзвонять, значить, стають слабшими. А отже, Путін може вважати, що його політика правильна.