Вважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС Польщі
Захід не повинен демонструвати слабкість перед російським диктатором, інформує
Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що спроби йти на переговори з Владіміром Путіном демонструють йому слабкість колективного Заходу. Про це
"Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо", - зазначив заступник
У Польщі вважають, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.
"Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Владіміра Путіна", - підкреслив Пшидач.
Він додав, що Путін думає, якщо йому дзвонять, значить, стають слабшими. А отже, Путін може вважати, що його політика правильна.