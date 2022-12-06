САП оголосила підозру одеським ділкам Кауфману та Грановському

Спеціалізована Антикорупційна прокуратур спільно з Національним антикорупційним бюро повідомили про підозру затриманим напередодні одеському бізнесмену Борису Кауфману і його партнеру ексдепутату Олександру Грановському в організації злочинної організації, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради.

Бізнесмена та колишнього народного депутата України слідство вважає організаторами злочинної схеми, а їхні дії кваліфіковані за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. За цими ж статтями повідомлено підозру їхньому спільнику. Статті передбачають позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, з осені 2021 року вони взяли під свій контроль питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

“Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради”, - зазначили в САП.

Вони налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних Кауфману та Грановському рішень міською радою.

“Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та встановлення всіх учасників злочинної організації. Слідство триває”, - зазначили в САП.