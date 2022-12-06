Посилення української ППО є пріоритетним завданням – Пентагон

Після чергового масованого обстрілу з боку росіян, в США підтвердили намір передати Україні ракети NASAMS, інформує ZN.ua.

Посилення української ППО є пріоритетним завданням – Пентагон
© U.S. Secretary of Defense/flickr

5 грудня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл цивільної та критичної інфраструктури України, що викликало осуд міжнародної спільноти. У зв’язку з цим міністр оборони Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову, в якій обговорили подальші кроки з протистояння агресору. Очільник американського оборонного відомства запевнив, що США працюють над посиленням української ППО. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пентагону.

“Міністр Остін заявив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом у зусиллях США у сфері безпеки. Це підтверджується нещодавнім зобов’язанням надіслати Україні додаткові боєприпаси для наданих США національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також засоби для протидії безпілотним літальним системам”, – сказано у повідомленні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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