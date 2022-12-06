Білорусь не атакує Україну — глава розвідки

Очільник української розвідки Кирило Буданов оцінив ймовірність вторгнення (з)Білорусі в Україну, позаяк в інформпросторі знову почали з'являтися подібні наративи. Під час телемарафону він вкотре нагадав, що такі чутки - частина російської інформаційної війни, але по факту окупанти навпаки перетягують в республіку засоби для оборони, але не для наступу, інформує ZN.ua .

"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - сказав він, додаючи, що зараз Білорусь не атакуватиме Україну.