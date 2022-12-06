Угорщина заблокувала виділення Україні макрофіну на 18 мільярдів євро

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які б дозволили виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро «макрофінансової допомоги плюс». Про це він повідомив у межах відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань, передає Інтерфакс-Україна.

Що відомо

«Угорщина проти поправки у фінансове законодавство», — сказав він.



Так, Угорщина виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одноголосно. Водночас, міністри ЄС проголосували кваліфікованою більшістю макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.



Головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи угорське рішення наголосив, що «це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня».

«Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну», — наголосив він.