У День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відео

6 грудня, у День Збройних Сил, Україна повернула з російського полону 60 воїнів збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ. Всього - 58 чоловіків та двоє жінок, серед них 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубинець, інформує Апостроф .

Серед тих, хто сьогодні повернувся додому - 34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували у Росії та Оленівці.

Поранені воїни отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

"Знаємо, як кожного з них чекають рідні вдома, тож продовжуємо роботу для того, аби повернути додому кожного захисника та цивільного!", - резюмував Лубинець.