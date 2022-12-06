Зеленський ще раз пояснив, чому підписання угод з Росією не приведе до миру

Натомість президент назвав три інші речі, які мають допомогти повернути мир в Україну, інформує ZN.ua.

Зеленський ще раз пояснив, чому підписання угод з Росією не приведе до миру
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що укладення будь-яких документів чи угод з представниками Росії не допоможе закінчити війну на території нашої держави, оскільки агресор порушить домовленості. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

Зокрема, він згадав про підписаний з РФ Будапештський меморандум, який закріпив гарантії безпеки для України після її відмови від ядерної зброї. Річниця його затвердження – 5 грудня. Саме в цей день агресор і здійснив черговий масований ракетний обстріл нашої держави.

“Сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну”, – наголосив Зеленський.


Максим Царук, ZN.ua





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