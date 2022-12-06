США зосереджені на тому, аби Україна повернула захоплені після 24 лютого території — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз Штати в питанні допомоги Україні зосереджені на тому, аби наша сторона мала все необхідне для деокупації територій, окупованих після 24 лютого. Про це він сказав під час виступу на пресконференції WSJ CEO Summit .

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: переконатися, що Україна має кошти, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - зазначив Блінкен, додаючи, що окрім цього Штати підтримують Україну ще й в гуманітарному та економічному планах.

На тлі цієї заяви важливою є позиція офіційного Києва, яка полягає в тому, що перемогою у війні Україна вважатиме не звільнення територій, окупованих після 24 лютого, а усіх захоплених земель. Ця теза вже неодноразово звучала на всіх рівнях української влади, а нещодавно під час інтерв'ю Financial Times її ще раз повторив і президент Володимир Зеленський. Він навів аргумент, що якщо росіян не вигнати повністю з українських територій, то війна повториться в майбутньому.

Ба більше, партнери з Заходу, в тому числі й Штати, неодноразово наголошували на тому, що Україна сама визначатиме, що для неї буде перемогою у війні.