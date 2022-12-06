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2022-12-06
Президент Молдови після падіння ракети: Слід посилити міжнародний тиск на РФ, щоб припинити війну
Це вже не перший випадок, коли через розв’язану Росією війну ракети падають на сусідів України. 15 листопада ракета впала на територію Польщі, вбивши двох людей, інформує
© Уряд Республіки Молдова
Після того, як в ході ракетної атаки Росії на Україну 5 грудня одна з ракет упала на територію Молдови, молдовська президентка Майя Санду закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб припинити війну.
"Ми засуджуємо неодноразові атаки РФ на жителів України, цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб припинити війну. Тільки так ми зможемо припинити страждання і загибель людей", -
Анастасія Дейна, ZN.ua