Зараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентом

Прессекретар президента не заперечує, що зараз глава держави більше спілкується із західними медіа, інформує ZN.ua.

Зараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентом
© Бабель

Президент України Володимир Зеленський дасть пресконференцію для журналістів, коли буде вирішено всі питання безпеки, заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Прес-конференція, звичайно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки», - сказав він.

Никифоров зазначив, що організація традиційної пресконференції з відкритою акредитацією автоматично означає проведення її в безпечному місці

«А таких місць – спробуй знайди. Їх, по суті, немає», - зазначив він, додавши, що безпека зараз одна із головних умов організації подібних заходів.

Речник Зеленського визнав, що зараз Зеленський спілкується більшою мірою із західними журналістами, ніж з українськими, чи журналістами з інших регіонів світу, оскільки Україна залежить від постачання зброї з країн-партнерів.

«На жаль, ситуація зараз така, що ми дуже залежні від постачання зброї. Ми її або беремо, або купуємо у партнерів. Тому президент зараз більше і спілкується із західними журналістами», - зазначив він та додав, що існує пряма залежність від комунікації Зеленського із суспільством західних країн, які, у свою чергу, впливають на свою владу.

Водночас, Никифоров зазначив, що розмова президента з українськими журналістами виходить завжди предметнішою.

«Бо наші ЗМІ – це більше конкретики, глибини, нюансів тощо… Мій особистий погляд, хоча, напевно, він збігається і з позицією президента – з нашими цікавіше», - зазначив прес-секретар Зеленського, додавши, що «західні ЗМІ, все-таки, йдуть більше "по верхах" і дають оглядову картину».

Відповідаючи на питання щодо збільшення рівня комунікації президента з українською пресою, зокрема з друкованою – на тлі його спілкування із західною, Никифоров зазначив, що «зараз треба перетерпіти цей дискомфорт, а після війни ми надолужимо все втрачене».


Ірина Знась, ZN.ua





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