Зараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентом
Прессекретар президента не заперечує, що зараз глава держави більше спілкується із західними медіа, інформує
Президент України Володимир Зеленський дасть пресконференцію для журналістів, коли буде вирішено всі питання безпеки, заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар президента Сергій Никифоров.
«Прес-конференція, звичайно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки», - сказав він.
Никифоров зазначив, що організація традиційної пресконференції з відкритою акредитацією автоматично означає проведення її в безпечному місці
«А таких місць – спробуй знайди. Їх, по суті, немає», - зазначив він, додавши, що безпека зараз одна із головних умов організації подібних заходів.
Речник Зеленського визнав, що зараз Зеленський спілкується більшою мірою із західними журналістами, ніж з українськими, чи журналістами з інших регіонів світу, оскільки Україна залежить від постачання зброї з країн-партнерів.
«На жаль, ситуація зараз така, що ми дуже залежні від постачання зброї. Ми її або беремо, або купуємо у партнерів. Тому президент зараз більше і спілкується із західними журналістами», - зазначив він та додав, що існує пряма залежність від комунікації Зеленського із суспільством західних країн, які, у свою чергу, впливають на свою владу.
Водночас, Никифоров зазначив, що розмова президента з українськими журналістами виходить завжди предметнішою.
«Бо наші ЗМІ – це більше конкретики, глибини, нюансів тощо… Мій особистий погляд, хоча, напевно, він збігається і з позицією президента – з нашими цікавіше», - зазначив прес-секретар Зеленського, додавши, що «західні ЗМІ, все-таки, йдуть більше "по верхах" і дають оглядову картину».
Відповідаючи на питання щодо збільшення рівня комунікації президента з українською пресою, зокрема з друкованою – на тлі його спілкування із західною, Никифоров зазначив, що «зараз треба перетерпіти цей дискомфорт, а після війни ми надолужимо все втрачене».