Під обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відео

Про купанти РФ 5 грудня обстріляли чоловічий монастир Української православної церкви (Московського патріархату) "Глинська пустель" у селі Соснівка Шалигинського об'єднаного територіального товариства Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький , інформує Апостроф .

Повідомляється про те, що постраждалих серед настоятелів та послушників монастиря немає, але окупанти пошкодили адмінбудівлю та господарські будівлі.

"Від уламків загинули дві корови, ще троє поранені, люди вціліли" , - написав Живицький.

Зазначимо, Шалигінська ОТГ знаходиться поряд із російським кордоном, а "Глинська пустель" розташована за 6 кілометрів від Росії.