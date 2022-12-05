Під обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відео

Про купанти РФ 5 грудня обстріляли чоловічий монастир Української православної церкви (Московського патріархату) "Глинська пустель" у селі Соснівка Шалигинського об'єднаного територіального товариства Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький , інформує Апостроф.

Повідомляється про те, що постраждалих серед настоятелів та послушників монастиря немає, але окупанти пошкодили адмінбудівлю та господарські будівлі.

"Від уламків загинули дві корови, ще троє поранені, люди вціліли" , - написав Живицький.

Зазначимо, Шалигінська ОТГ знаходиться поряд із російським кордоном, а "Глинська пустель" розташована за 6 кілометрів від Росії.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Можуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофактМожуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофакт
Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – АндрющенкоУкраїнські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко
СБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фотоСБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фото
Докази для Гааги: як виглядає "цвинтар ракет" у Харкові, фото та відеоДокази для Гааги: як виглядає "цвинтар ракет" у Харкові, фото та відео
Жінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожуєЖінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожує
BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?
Блокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фотоБлокували вивіз зерна з України: СБУ викрила високопосадовців митниці, фото
Українська армія за осінь знищила сотні складів та баз окупантів: картаУкраїнська армія за осінь знищила сотні складів та баз окупантів: карта
Викрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фотоВикрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фото
Не шпигун, а «наркодилер»: РФ намагається повернути спецагента, який не потрапив до Гаазького суду – The InsiderНе шпигун, а «наркодилер»: РФ намагається повернути спецагента, який не потрапив до Гаазького суду – The Insider
Последние новости
Подгружаем последние новости