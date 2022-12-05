В Одесі затримали бізнесменів за підозрою у топ-корупції: стали відомі імена

У понеділок, 5 грудня, НАБУ та САП в Одесі затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та скоєнні корупційних злочинів. Серед затриманих — відомі бізнесмени.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Апостроф.

Слідство встановило, що у 2021 році, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалась на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси (угруповання відомого одеського бізнесмена, який перебуває у розшуку Володимира Галантерника), у місті з'явилося нове.

Воно взяла під контроль практично всі питання економічного життя в Одесі, серед яких взаємодія із забудовниками, закупівля коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Для безперебійності реалізації поставленої мети вони налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, отримані НАБУ та САП під час розслідування.

У ЗМІ повідомили про те, що серед затриманих одеський бізнесмен Борис Кауфман та його багаторічний партнер Олександр Грановський.

"Поки йдеться про двох організаторів та їх довірену особу. Однак слідство встановлює і інших учасників злочинного угруповання" , - розповіли в НАБУ.


Інна Погрібна, Апостроф





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