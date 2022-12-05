Українськи захисники збили понад 60 ракет із випущених окупантами 70+

Російські окупанти випустили понад 70 ракет під час нової хвилі ракетних ударів по Україні 5 грудня, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Захисники українського неба збили понад 60 з них.

За попередньою інформацією, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95мс запустили 38 ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Ще 22 «Калібри» ворог випустив з кораблів у Чорному морі.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну трьома ракетами Х-22 атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3, а винищувачі Су-35 – шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом збито понад 60 ракет окупантів!», - підсумували у Повітряних силах.