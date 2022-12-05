У Росії можна буде отримати повістку через соціальні мережі або СМС – ГУР

Генеральне управління розвідки України повідомляє, що у Російській Федерації планують створити єдину базу осіб призовного віку, щоб ті з них, хто не проживає за місцем реєстрації, могли отримати повістку через електронний лист, СМС або повідомлення у соціальних мережах. Про це йдеться у дописі на офіційному сайті ГУР МО України.

«В РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Головна мета проекту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів», - зазначено у повідомленні.