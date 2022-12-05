Financial Times назвав Зеленського людиною року

Відоме міжнародне видання назвало Володимира Зеленського Людиною року – президента України порівняли із легендарним британським прем'єром Уїнстоном Черчіллем, інформує Апостроф.

Про це йдеться на сторінці газети Financial Times у Twitter.

Крім того, у виданні відзначили героїзм українців у війні проти Росії.

"Президент України Володимир Зеленський названо Людиною 2022 року за версією FT. 44-річний чоловік увійшов в історію за видатний прояв лідерських якостей та сили духу" , - йдеться у повідомленні.

Зеленського також порівняли з прем'єр-міністром Великобританії Уїнстоном Черчіллем, який свого часу використовував радіо для підбадьорювання та згуртування своєї країни так само, як зараз український голова використовує соціальні мережі для постійної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу.

Крім того, у Financial Times зазначили, що Україна здивувала світ, відбивши напад російських окупантів на Київ та своїми контрнаступами у Харківській та Херсонській областях.

"Україна відвоювала половину території, захопленої московськими військами цього року. Сили Зеленського зараз просуваються вперед на півдні та сході, навіть коли настає зима, з метою звільнення всієї території України, включаючи Донбас та Крим", - написала газета.


Марія Швець, Апостроф





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