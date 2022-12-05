Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання

Військовослужбовці Туреччини та Азербайджану розпочали спільні навчання на території міста Баку, а також Астарінського, Джебраїльського та Імішлінського районів Азербайджану, повідомляє азербайджанське Міноборони.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці різних родів військ, бойової та спеціальної інженерно-саперної техніки, а також військової авіаційної техніки.

Відповідно до сценарію, підрозділи сухопутних військ, ВПС, спецназу, інженерних військ, ракетних та артилерійських військ Азербайджанської армії спільно з військовослужбовцями Збройних сил Туреччини, «використовують сучасні методи ведення бою, застосовують у військових операціях артилерію, авіацію та інші види військ, організують їх дії у взаємодії, наводять понтонні мости для відкриття проходу через річки, висаджують десантників у глибину уявного супротивника та виконують інші завдання».

«Основна увага в ході навчань приділяється забезпеченню бойового злагодження при взаємодії військ, удосконаленню управління, обміну досвідом та підвищенню професіоналізму військовослужбовців», - йдеться у повідомленні МО Азербайджану.