Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання

Відпрацьовуються, зокрема, дії артилерії та десанту.

Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання
© Министерство обороны Азербайджана

Військовослужбовці Туреччини та Азербайджану розпочали спільні навчання на території міста Баку, а також Астарінського, Джебраїльського та Імішлінського районів Азербайджану, повідомляє азербайджанське Міноборони.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці різних родів військ, бойової та спеціальної інженерно-саперної техніки, а також військової авіаційної техніки.

Відповідно до сценарію, підрозділи сухопутних військ, ВПС, спецназу, інженерних військ, ракетних та артилерійських військ Азербайджанської армії спільно з військовослужбовцями Збройних сил Туреччини, «використовують сучасні методи ведення бою, застосовують у військових операціях артилерію, авіацію та інші види військ, організують їх дії у взаємодії, наводять понтонні мости для відкриття проходу через річки, висаджують десантників у глибину уявного супротивника та виконують інші завдання».

«Основна увага в ході навчань приділяється забезпеченню бойового злагодження при взаємодії військ, удосконаленню управління, обміну досвідом та підвищенню професіоналізму військовослужбовців», - йдеться у повідомленні МО Азербайджану.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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