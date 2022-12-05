Війська РФ влучили в енергетичний об’єкт на Київщині: у 40% абонентів аварійні відключення світла

Влада ще уточнює наслідки російського ракетного удару.

Війська РФ влучили в енергетичний об’єкт на Київщині: у 40% абонентів аварійні відключення світла
© Українська служба інформації

Російські військові під час масованого ракетного обстрілу України в понеділок, 5 грудня, влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на території Київської області. Внаслідок цього в регіоні ввели екстрені відключення електроенергії, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

Він уточнив, що наслідки атаки ще уточнюються, і більш детальну інформацію про удар влада надасть пізніше. Водночас, фахівці поки не фіксують критичних пошкоджень на згаданому інфраструктурному об’єкті.

Станом на 16:40, за даними Кулеби, 40% споживачів на Київщині перебували без електропостачання – до них були застосовані екстрені відключення, інформує ZN.ua.

“Ми зараз ведемо консультації щодо того, коли ми зможемо відновити електропостачання для більшої частини наших абонентів. Звичайно, що це буде залежати від наслідків цієї ракетної атаки”, – додав глава ОВА.

Він зазначив, що російські окупанти вдарили по енергетиці Київської області саме в той день, коли вона почала повертатися до планових відключень світла, які стали можливими завдяки стабілізації ситуації.

Також Кулеба підтвердив успішну роботу українських воїнів ППО на Київщині. За його словами, наші захисники 5 грудня продемонстрували “просто неймовірну роботу”.


Максим Царук, ZN.ua





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