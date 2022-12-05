За те, що відбувається на території держави-агресора відповідає уряд держави-агресора – ГУР

Українська розвідка не підтвердила і не спростувала вибухи на російських військових аеродромах, інформує ZN.ua.

За те, що відбувається на території держави-агресора відповідає уряд держави-агресора – ГУР
© Апостроф

Представник Генерального управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що відповідальність за вибухи на об’єктах у Рязанській та Саратовській областях повинна нести влада країни-агресорки. Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

“Можу розділити з усією країною хороші новини, коли у терористів щось палає, це не може не викликати позитиву. Тим більше, коли палають якісь летовища і місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей. Але все інше після перемоги ми зможемо детальніше проговорювати. За те, що відбувається на території держави-агресора відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події — це чергова ознака деградації їхньої, в тому числі, і військової інфраструктури. Все інше ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати”, - зазначив представник ГУР.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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