Командувач Сухопутних військ розповів, для чого окупантам потрібний Бахмут

РФ прагне підняти рівень морально-психологічного стану своєї армії, інформує ZN.ua.

Командувач Сухопутних військ розповів, для чого окупантам потрібний Бахмут
© Генеральний штаб ЗСУ

Вйська РФ хочуть захопити місто Бахмут з точки зору символізму, а не стратегії, заявив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, інформує "Радіо Свобода".

"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область, Лиман, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стан", – зазначив Сирський.

За його словами, окупанти за кілька місяців просунувся максимум до 5 кілометрів у напрямку Бахмута.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Українськи захисники збили понад 60 ракет із випущених окупантами 70+Українськи захисники збили понад 60 ракет із випущених окупантами 70+
Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчанняТуреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання
Війська РФ влучили в енергетичний об’єкт на Київщині: у 40% абонентів аварійні відключення світлаВійська РФ влучили в енергетичний об’єкт на Київщині: у 40% абонентів аварійні відключення світла
Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – АндрющенкоУкраїнські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко
Тайра присвятила премію за гуманістичне служіння вбитому окупантами письменнику ВакуленкуТайра присвятила премію за гуманістичне служіння вбитому окупантами письменнику Вакуленку
Кремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of IsraelКремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of Israel
Зеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертноЗеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертно
"Колосальні втрати": офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти армії рф після втечі з Херсона"Колосальні втрати": офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти армії рф після втечі з Херсона
В Україні можуть дозволити особам, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, проходити військову службуВ Україні можуть дозволити особам, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, проходити військову службу
Експерти RUSI проаналізували російське вторгнення в Україну та назвали слабкі сторони військ РФЕксперти RUSI проаналізували російське вторгнення в Україну та назвали слабкі сторони військ РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости