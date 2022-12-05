Командувач Сухопутних військ розповів, для чого окупантам потрібний Бахмут

Вйська РФ хочуть захопити місто Бахмут з точки зору символізму, а не стратегії, заявив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, інформує "Радіо Свобода".

"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область, Лиман, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стан", – зазначив Сирський.

За його словами, окупанти за кілька місяців просунувся максимум до 5 кілометрів у напрямку Бахмута.