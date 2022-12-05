У Bloomberg розповіли, на що націлений дев'ятий пакет санкцій ЄС

У дев'ятому пакеті санкцій ЄС будуть міститися заходи для "ударів" по російському сектору БПЛА. Цей пакет можуть запропонувати до обговорення наступного тижня, тоді ж його можуть й затвердити, повідомляє Bloomberg.

Під прицілом ЄС також технології та компоненти, які Москва використовує у військових цілях. Санкції будуть спрямовані й проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів.

Після запровадження дев'ятого пакета до списку санкцій увійдуть близько 180 фізичних та юридичних осіб, зазначають джерела видання.

До посилення антиросійських санкцій Європу підштовхують Польща та країни Балтії. В першу чергу там наполягають на підтриманні обмеження цін на російську нафту.

Важливо затвердити цей пакет санкцій до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, яка також відбудеться наступного тижня. Для цього його впровадження повинні підтримати усі країни-члени ЄС.