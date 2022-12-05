Вартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічі

Якщо у червні ішлося про близько 350 млрд євро, то зараз вже про 500-600, інформує ZN.ua.

Вартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічі
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Відновлення України після війни із Росією коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро, розповіла віцепрезидентка Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

Сума зросла після ракетних ударів росіян по українській енергетичній інфраструктурі восени. На початку червня, за підрахунками Європейської Комісії та українського уряду, ішлося про близько 350 млрд євро на відбудову та реформи в Україні.

«Зараз ця цифра значно збільшилася. Це точно зростання до 500-600 млрд євро», - додає Б’єрде.

Віцепрезидентка Світового банку вважає, що для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла», який поєднуватиме державні та приватні гроші.

На її думку, українці «проводять чудову роботу» з ліквідації наслідків російських ракетних обстрілів, зокрема, для функціонування української промисловості. Однак, якщо так триватиме й надалі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин.

«Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт», - підсумовує вона.

У Світовому банку також оцінили наслідки ракетного терору росіян для української економіки. Якщо до початку ударів у СБ прогнозували падіння ВВП України в 2022 році на 35%, то тепер цей показник може бути більшим.

«Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація», - пояснює Б’єрде.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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