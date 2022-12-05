В ООН обговорюють проєкт резолюції щодо спецтрибуналу для покарання Росії за агресію

Противники ініціативи побоюються, що вона може нашкодити майбутнім мирним переговорам України та РФ, інформує ZN.ua.

В Організації Об’єднаних Націй обговорюють проєкт резолюції щодо створення Спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України, пише The Guardian.

За словами пані посла США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, нині розглядаються два формати спецтрибуналу.

Перший – окремий міжнародний трибунал на основі двостороннього договору між Україною та ООН, що забезпечить політичну підтримку всього міжнародного співтовариства;

Другий – проведення внутрішніх судових процесів в Україні з додаванням міжнародного елементу з боку Європейського Союзу чи Ради Європи, який можна схвалити шляхом голосування на Генеральній Асамблеї ООН.

В обох випадках йдеться про дослідження злочину агресії, а кількість обвинувачених обмежуватиметься лише вищим військовим і політичним керівництвом РФ.

Зараз розслідуванням воєнних злочинів РФ займається Міжнародний кримінальний суд, проте українська сторона наголошує, що МКС може судити лише тих, хто звинувачується в окремих злочинах. А притягнути до відповідальності російське керівництво не можуть, бо Росія не підписала відповідного статуту.

За даними видання, ініціативу лобіює президент України Володимир Зеленський, тож спротив США може пом’якшитися.

«Це те, що глибоко хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи будуть у них голоси на Генеральній Асамблеї? Досі всі резолюції щодо України ухвалювалися, і голосів вистачало», - наголошує Бет Ван Шаак.

За її словами, Сполучені Штати поки що не визначилися зі своєю позицією щодо спецтрибуналу. Однак могли б розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку та ведення війни, що «явно порушила Статут ООН».

«Ми розглядаємо всі варіанти і, безумовно, підтримуємо деякі проміжні кроки, зокрема, коли йдеться про збереження доказів», - додає Ван Шаак.

Така позиція, на думку авторів матеріалу, свідчить про збільшення лояльності адміністрації президента США Джо Байдена до ініціативи створення трибуналу.

Потужним поштовхом для зусиль України з лобіювання ініціативи стала її підтримка президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Створення спецтрибуналу також підтримують Франція, країни Балтії та Нідерланди.

Серед іншого, противники ініціативи та країни, що поки не визначилися з позицією щодо спецтрибуналу, до яких належать Велика Британія і США, побоюються, що такий крок, може утримати нинішнє керівництво РФ від укладення угоди про мир із Україною.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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