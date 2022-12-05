До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців – омбудсмен

З 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії. Таку статистику навів уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Для тих, чиї близькі або вони самі перебувають у РФ та потребують допомоги для того, щоб дістатися безпечної території, він залишив контактні номери та імейл: hotline@ombudsman.gov.ua або 0 800 50 17 20, + 38 044 299 74 08.