До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців – омбудсмен

Для тих хто проти волі опинився в РФ та потребує допомоги, щоб дістатися безпечної території, він залишив контакти, інформує ZN.ua.

До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців – омбудсмен
У деяких людей не залишається вибору.
© Іван Фадєєв/РГ

З 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії. Таку статистику навів уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Для тих, чиї близькі або вони самі перебувають у РФ та потребують допомоги для того, щоб дістатися безпечної території, він залишив контактні номери та імейл: hotline@ombudsman.gov.ua або 0 800 50 17 20, + 38 044 299 74 08.


Оксана Коваль, ZN.ua





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