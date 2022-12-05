"Пов'язано з нюансами навчання": коли перші винищувачі F-15 з'являться в Україні

"Пов'язано з нюансами навчання": коли перші винищувачі F-15 з'являться в Україні

Україна отримає винищувач F-15. Це станеться після того, як наші пілоти пройдуть належне навчання.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що перші літаки можуть надійти на службу в українську авіацію вже влітку 2023 року. Він зазначив, що це пов'язано з нюансами навчання.

"Справа в тому, що так, пілоти готуються, але це перспектива і з офіційної частини можу точно констатувати, що з 1 жовтня, коли набув чинності новий фінансовий рік в США, в американському бюджеті заклали 100 мільйонів на підготовку наших пілотів. Підготовка пілота, якщо ми говоримо про курсанта військового училища, то це десь близько трьох років.

Перший курс - це теоретичні знання. Починаючи з другого курсу у них починається навчальні польоти, а 3-4 курс вже польоти на більш на бойових літаках. Ми вважаємо, що за 4 роки ми готуємо пілота, але це пілот з первинними навичками пілотування. Якщо ж ми беремо пілота підготовленого, то період перенавчання його на інший тип авіації або на іншу машину може займати від шести місяців до року", - пояснив експерт.

авіація ВСУ, винищувач


Алексей Ионов, politeka.net





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