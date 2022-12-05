Кремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of Israel

Росія попросила Ізраїль не затримувати передачу техніки з Сирії в Україну. Офіційні особи Єрусалиму та Москви вели переговори з цього приводу останніми днями, пише видання The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Росія попросила Ізраїль не втручатися та не перешкоджати її зусиллям щодо передачі оборонного обладнання з Сирії в Україну.

Громадський мовник Kan-11 з посиланням на ізраїльського чиновника, причетного до цього питання, повідомив у неділю, що ізраїльські та російські офіційні особи останніми днями вели розмови щодо вищезгаданого питання

“У той час як Ізраїль і Росія протягом тривалого часу координували свою діяльність у повітряному просторі Сирії, щоб уникнути будь-яких зіткнень, відносини були напруженими після того, як Росія вторглася в Україну на початку цього року”, - йдеться на сторінках ізраїльського видання.

Ізраїль завдав сотні ударів у Сирії, щоб перешкодити Ірану створити там військовий плацдарм і припинити постачання сучасної зброї ліванській терористичній групі «Хезболла», яка є іранським проксі.

Росія тим часом надала тисячі військових і військову техніку своєму союзнику Сирії, оскільки режим бореться за придушення жорстокої громадянської війни.

У жовтні The New York Times повідомила, що Росія скорочує свої сили в Сирії на тлі обмежень у постачанні під час її триваючої війни в Україні, включно з видаленням складної системи протиповітряної оборони С-300, яка була основною загрозою для операцій ВПС Ізраїлю в країні. .

Надаючи гуманітарну допомогу, Ізраїль дотримується суворої політики ненадання військової допомоги Україні після вторгнення російських військ 24 лютого, включаючи системи, які можуть допомогти йому перехопити російські ракетні атаки та атаки безпілотників.

Однією з головних причин такої політики є стратегічна потреба Ізраїлю зберегти свободу операцій у Сирії.

Однак останнім часом Єрусалим, схоже, нагрівся до ідеї постачання оборонного обладнання, оскільки Іран постачає Кремлю ударні безпілотники.

Незрозуміло, чи змінить передбачуваний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху курс на війну.