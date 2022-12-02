Байден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умов

Байден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умов
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Президент США Джо Байден не планує найближчим часом контактувати з президентом РФ Владіміром Путіним, однак готовий говорити з ним, якщо Путін виявить зацікавленість у припиненні війни в Україні, і тільки після консультацій із союзниками по НАТО.

«Я готовий вести переговори з Путіним про завершення війни в Україні, якщо з його боку буде проявлений інтерес і він буде шукати шляхи завершити цю війну, але поки що цього не робиться», - заявив Байден на прес-конференції в Білому домі.

Американський лідер поклав відповідальність за припинення війни в Україні виключно на Путіна.

«Існує лише один спосіб закінчити цю війну, раціональний спосіб: Путін мусить вивести свої війська з України. Схоже, що він не збирається цього робити. Він платить дуже велику ціну за те, що не робить цього», - додав Байден.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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