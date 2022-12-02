Німеччина передала Україні надводні безпілотники, спальні мішки та автівки «швидкої допомоги»

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті німецького уряду.

Зокрема, за останній тиждень німецькі союзники підсилили українське військо на три броньовані мостоукладальні машин BIBER, вісім надводних безпілотників, 12 авто прикордонної служби, чотири тисячі спальних мішків, запчастини до гелікоптерів Мі-24 та 30 авто швидкої допомоги.

Крім того, схвалено рішення про передачу Україні ще семи зенітних самохідних установок Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.