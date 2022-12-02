Ані вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони Іспанії

Маргарита Роблес відвідала Україну.

Ані вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять нас відмовитись від підтримки України — міністерка оборони Іспанії
© Уряд Іспанії

Міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що ані надсилання пакунків з вибухівкою, ні будь-яка інша насильницька діяльність не змінять твердого та чіткого зобов’язання Іспанії підтримувати Україну в її захисті від російської військової агресії. Про це повідомляє видання Еlectomania.

На зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим під час візиту до Одеси Роблес розповіла про те, що наразі правоохоронці розслідують факти надсилання до іспанського уряду та посольств України та США пакунків з вибуховими пристроями.

«Потрібно чітко наголосити, що жоден з цих пакунків, або будь-які інші насильницькі дії не змінять рішучого та твердого зобов’язання Іспанії, країн НАТО та Європейського Союзу підтримувати Україну, адже справедливість на боці України», — наголосила вона.

Роблес також додала, що є цілком очевидним, що Україна захищає не лише свій суверенітет і міжнародну цілісність, а й захищає мир в усьому світі та демократичні цінності.

Крім того, міністерка звинуватила президента Росії Владіміра Путіна в порушенні норм міжнародного права і висловила сподівання, що він обов’язково постане перед міжнародними кримінальними судами.

«Тим часом Іспанія залишається серйозним партнером і віддана політиці, яку провадить НАТО: а це політика єдності та повної підтримки України», — запевнила вона.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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