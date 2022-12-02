Лукашенка схиляють до відкритої участі у війні в Україні
Смерть глави МЗС Макея послабила позиції противників.
Президент Білорусі Аляксандр Лукашенко не зацікавлений в участі його країни у вторгненні в Україну, однак в його оточенні є люди, які готові схилити його до такого рішення. Зокрема на це може вплинути і смерть міністра закордонних справ Володимира Макея, який був противником прямої участі Білорусі у війні.
Як пише Володимир Кравченко у своєму матеріалі «Путін знову хоче Київ: чи буде наступ із Білорусі?». В оточенні Лукашенка є група осіб, які всяко підтримують відкриту участь Білорусі у війні в Україні. Зокрема, це державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович та міністр оборони Віктор Хренін.
Сам же Лукашенко побоюється, що такий поворот подій може призвести до краху його режиму.
«Ситуація у Мінську розвивається дуже динамічно. Так, несподівана смерть міністра закордонних справ Володимира Макея послабила позиції противників безпосереднього вступу Білорусі у війну», - зазначає Кравченко із посиланням на поінформовані джерела.
Водночас існує і радикальніший варіант залучення білоруської армії до агресії проти України — фізичне усунення Лукашенка.