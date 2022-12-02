BBC: Чому Росія скоює воєнний злочин, коли обстрілює електромережі України?

Часті і масові атаки Росії проти української енергетичної інфраструктури занурили мільйони людей в темряву, позбавивши їх тепла, світла і води якраз на початку зими, коли температури опускаються нижче нуля.

В Україні і на Заході швидко засудили російські удари як воєнні злочини через шкоду, яку вони завдали цивільному населенню. Але знищення ліній електропередач було частиною війни вже давно. Тож чи російська стратегія насправді порушує міжнародний закон? Таке питання ставить BBC .

Видання пише, що до певної межі частини інфраструктури електрозабезпечення можуть розглядатися як законна ціль, якщо вони використовуються для живлення військових об’єктів. Якщо навіть мережі служать однаково і мирним мешканцям, і військовим, їх можна знищувати за умови, що «це дасть чітку військову перевагу».