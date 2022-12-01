Міноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні

Україна потерпає від ракетних обстрілів з боку РФ і потребує посилення протиповітряної оборони. Одним із варіантів є надання систем Patriot з боку Німеччини, яка поки що вагається. Проте, за інформацією від міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, питання активно обговорюється у владних колах ФРН і невдовзі місцеве міноборони представить уряду пропозицію щодо розміщення ППО в Україні. Про це польский чиновник написав у Twitter .

“Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконав Міноборони ФРН в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України. Міністр Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію в уряді. Я сподіваюся на схвалення. Я заявив про підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО”, – написав Блащак.