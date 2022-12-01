Україна вперше на рівні держави заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН

Верховна Рада України ухвалила Заяву до парламентів та урядів іноземних держав щодо визнання російського режиму терористичним та обгрунтувала нелегітимність перебування Російської Федерації в Організації Об’єднаних Націй і необхідність реформування ООН . Заяву на засіданні парламенту 1 грудня підтримали 314 депутатів.

Документ було запропоновано для ухвалення Ініціативною групою Громадського Хабу «Геть росію з ООН », а його текст було розроблено за безпосередньої участі членів Ініціативної групи, зокрема народного депутата Дмитра Наталухи, Максима Баришнікова та Юрія Луценка.

Це вперше на рівні держави Україна заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН, адже попередні заяви звучали лише з уст постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

У зверненні зазначається, що РФ перебуває в ООН нелегітимно: “Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР чітко зазначила, що «зі створенням Співдружності Незалежних Держав СРСР як держава і суб’єкт міжнародного права припиняє своє існування», і тому Російська Федерація не може набути статусу держави-продовжувача СРСР”.

Українські парламентарі також вказують, що з 2014 року ООН проявила нездатність повноцінно виконувати покладені на неї обов’язки, зокрема реагувати на міжнародні конфлікти. Причиною цього, серед іншого, є застосування права вето постійними членами Ради Безпеки ООН , зокрема Росією, на резолюції Ради Безпеки, що стосуються реакції на її ж агресію проти України, що повністю блокує діяльність цього ключового органу.

У парламенті наголошують, що вищезгадані фактори обумовлюють нагальність питання про реформування Організації Об’єднаних Націй.

“Верховна Рада України висловлює підтримку докорінної реформи Організації Об'єднаних Націй, яка стосувалася б не лише розширення кількості постійних і непостійних членів, а й обмежувала використання права вето”, - йдеться в заяві.

Членів ООН закликають вжити заходів для позбавлення РФ прав та обов'язків, що випливали з членства СРСР в ООН, визнати Російську Федерацію державою спонсором тероризму, а режим РФ терористичним.

Також пропонується запровадити обмеження проти членів усіх російських політичних партій, які відповідальні за російську агресію в Україні.