Росіяни використовують цивільні об’єкти як свої бази – Генштаб

Окупантів значно поменшало в Олешках, водночас багатьох з них евакуювали у бік Мелітополя, інформує ZN.ua.

Росіяни використовують цивільні об’єкти як свої бази – Генштаб
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На окупованих територіях півдня України росіяни продовжують передислоковуватися. Водночас вони використовують у своїх потребах цивільні об’єкти. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні за 1 грудня.

«Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки, – сказано у зведенні Генштабу. – З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи».

Російські військові активно використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях у своїх потребах. Зокрема в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь.

А протягом 28-29 листопада фіксували евакуаційну колону з вантажівок та автобусів, яка відвозила поранених російських військових у бік Мелітополя.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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