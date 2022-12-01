Шойгу заявив, що Росія може застосувати в Україні сучасну зброю

Шойгу не уточнив, про яку зброю йдеться.

Шойгу заявив, що Росія може застосувати в Україні сучасну зброю
© Офіційний сайт Кремля

Міністр оборони Росії заявив у середу, що збройні сили мають використати нові передові системи озброєнь проти України.

«Необхідно продовжити модернізацію та створення перспективних комплексів із подальшим їх застосуванням у ході проведення спеціальної військової операції», — заявив Сергій Шойгу на нараді старших генералів Міноборони.

Шойгу, один із найближчих соратників президента Владіміра Путіна, не уточнив, яке передове озброєння слід використовувати, хоч і сказав, що хоче обговорити з генералами нові способи покращення артилерійських та ракетних ударів.

«Випробовуються нові способи їхнього бойового застосування», — сказав Шойгу, не вдаючись до подробиць.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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