Новостей.COM ⇒
2022-12-01
Шойгу заявив, що Росія може застосувати в Україні сучасну зброю
Шойгу не уточнив, про яку зброю йдеться.
© Офіційний сайт Кремля
Міністр оборони Росії заявив у середу, що збройні сили мають використати нові передові системи озброєнь проти України.
«Необхідно продовжити модернізацію та створення перспективних комплексів із подальшим їх застосуванням у ході проведення спеціальної військової операції», — заявив Сергій Шойгу на нараді старших генералів Міноборони.
Шойгу, один із найближчих соратників президента Владіміра Путіна, не уточнив, яке передове озброєння слід використовувати, хоч і сказав, що хоче обговорити з генералами нові способи покращення артилерійських та ракетних ударів.
«Випробовуються нові способи їхнього бойового застосування», — сказав Шойгу, не вдаючись до подробиць.
Оксана Лебедина, ZN.ua