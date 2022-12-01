До реєстру зрадників потрапляють сім'ями: ЗМІ дослідили тенденцію

Журналісти руху «Чесно» дослідили родинні зв’язки осіб, які потрапили до Реєстру Держзрадників. З’ясувалося, що нині таких осіб налічується три десятка. І більшість з них першої лінії.

Зокрема, в категорії «батько-син» - Януковичі, Семенчиві (депутати Херсонської міськради), Репілевські, , мер Рубіжного Сергій Хортів та його син Іван Хортів, останній воював в складі «ЛНР»

В категорії «брати» 8 осіб: серед них брати Клюєві та Ковальові («Слуга народу»).

В Реєстрі зрадників три подружні пари: Віктор Медведчук та Оксана Марченко, Анатолій та Ольга Шарії, Губарєві.

Також серед зрадників в Реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької ВЦА екснардепа Євгена Балицького та дядько ліквідованого на Херсонщині екснардепа Олексія Журавко.

Раніше повідомлялося про те, що серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів.