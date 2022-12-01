До реєстру зрадників потрапляють сім'ями: ЗМІ дослідили тенденцію

Найбільше зрадників в категорії "батько-син".

До реєстру зрадників потрапляють сім'ями: ЗМІ дослідили тенденцію
© pixabay/cdd20

Журналісти руху «Чесно» дослідили родинні зв’язки осіб, які потрапили до Реєстру Держзрадників. З’ясувалося, що нині таких осіб налічується три десятка. І більшість з них першої лінії.

Зокрема, в категорії «батько-син» - Януковичі, Семенчиві (депутати Херсонської міськради), Репілевські, , мер Рубіжного Сергій Хортів та його син Іван Хортів, останній воював в складі «ЛНР»

В категорії «брати» 8 осіб: серед них брати Клюєві та Ковальові («Слуга народу»).

В Реєстрі зрадників три подружні пари: Віктор Медведчук та Оксана Марченко, Анатолій та Ольга Шарії, Губарєві.

Також серед зрадників в Реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької ВЦА екснардепа Євгена Балицького та дядько ліквідованого на Херсонщині екснардепа Олексія Журавко.

Раніше повідомлялося про те, що серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Викрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фотоВикрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фото
Серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — ЧесноСеред держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — Чесно
Допомагали окупантам вивозити зерно: СБУ розповіла про спійманих зрадників з "Укрзалізниці", фотоДопомагали окупантам вивозити зерно: СБУ розповіла про спійманих зрадників з "Укрзалізниці", фото
"Вони щиро ненавидять все українське": боєць ЗСУ розповів, як доводиться працювати серед зрадників, які здають позиції"Вони щиро ненавидять все українське": боєць ЗСУ розповів, як доводиться працювати серед зрадників, які здають позиції
У прокуратурі розповіли про українців, які штурмували "Азовсталь": що відомо про зрадниківУ прокуратурі розповіли про українців, які штурмували "Азовсталь": що відомо про зрадників
Лише десята частина справ зрадників дійшла до суду – ЧесноЛише десята частина справ зрадників дійшла до суду – Чесно
У США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WPУ США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WP
Global Times: Громадяни Китаю почали реєструватися для евакуації з УкраїниGlobal Times: Громадяни Китаю почали реєструватися для евакуації з України
«Полювали» за HIMARS: на Харківщині викрили групу зрадників«Полювали» за HIMARS: на Харківщині викрили групу зрадників
У Києві ловлять навідників, які допомагають окупантам зірвати опалювальний сезон: що відомо про зрадниківУ Києві ловлять навідників, які допомагають окупантам зірвати опалювальний сезон: що відомо про зрадників
Последние новости
Подгружаем последние новости