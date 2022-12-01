Українська армія за осінь знищила сотні складів та баз окупантів: карта

Українські бійці, які ліквідували з початку повномасштабного вторгнення майже 89 тисяч окупантів, за осінь знищили сотні російських баз та складів армії РФ , інформує Апостроф .

Дані за період з 1 вересня до 30 листопада 2022 року опублікували в телеграм-каналі ЗСУ.

Статистика:

Херсонщина — 148 складів боєкомплектів (БК), 31 база, 9 штабів, 11 командних пунктів, 2 склади паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Запоріжжя - 42 БК та 18 баз, 3 штаби.

Донеччина - 16 БК, 3 бази, 5 ПММ, штаб.

Луганщина – 11 БК та 11 баз, 9 штабів.

Миколаївщина – 25 БК, 1 база, 3 штаби.

Харківщина — 5 БК, 4 бази та 2 штаби.

"Білгородська народна республіка" - 2 БК і ПММ.

Загалом - 249 складів БК, 106 баз/штабів/командних пунктів, 8 ПММ.