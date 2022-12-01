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2022-12-01
Українська армія за осінь знищила сотні складів та баз окупантів: карта
Українські бійці, які ліквідували з початку повномасштабного вторгнення майже 89 тисяч окупантів, за осінь знищили сотні російських баз та складів армії РФ, інформує
Дані за період з 1 вересня до 30 листопада 2022 року опублікували в телеграм-каналі ЗСУ.
Статистика:
- Херсонщина — 148 складів боєкомплектів (БК), 31 база, 9 штабів, 11 командних пунктів, 2 склади паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
- Запоріжжя - 42 БК та 18 баз, 3 штаби.
- Донеччина - 16 БК, 3 бази, 5 ПММ, штаб.
- Луганщина – 11 БК та 11 баз, 9 штабів.
- Миколаївщина – 25 БК, 1 база, 3 штаби.
- Харківщина — 5 БК, 4 бази та 2 штаби.
- "Білгородська народна республіка" - 2 БК і ПММ.
Загалом - 249 складів БК, 106 баз/штабів/командних пунктів, 8 ПММ.
Сергій Прилуцький, Апостроф