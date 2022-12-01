"Прогнози дуже оптимістичні": боєць ЗСУ сказав, коли може закінчитися війна

ЗСУ, зима, війна

«Наші аналітичні органи армії та ГУР показали, що відповідають за свої слова та прогнози».

Про це заявив боєць ЗСУ та громадський активіст Євген Карась.

Так, в інтерв'ю виданню Главред Карась нагадав, що багато хто з недовірою поставився до слів начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо того, хто Херсон можна звільнити до кінця листопада.

Херсон, радість, ЗСУ

«А трапилося саме так, хоча я сам думав, що Херсон повернеться згодом, якраз перед Новим роком. Відповідно, я довіряю оцінкам щодо того, що протягом року ми ще матимемо війну. Але це - чудовий сценарій, тому що я думав, що вона триватиме роками. А оскільки всі попередні прогнози збувалися, то це буде тяжко, бо ще цілий рік жорсткої війни», - зазначив Карась.

Боєць зазначив, що ВСУ вже мають попередні оцінки, «за які можна хапатися» та розуміти, коли військові дії закінчаться.

«Ще три місяці тому їх не було. І хоч попереду цілий рік війни, але прогнози дуже оптимістичні», - запевнив Карась.

поле бою, війна, битва

Додамо, тим часом ЗСУ встановили рекорд за весь час війни.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!" – зазначили у Міноборони.

Крім того, за місяць росія втратила 217 танків, 376 бойових бронемашин, 174 артсистеми, 12 РСЗВ, 13 засобів ППО, по 4 літаки та гелікоптери.

Українські воїни також збили 147 ворожих БПЛА та 134 крилатих ракет, спалили 298 одиниць автотехніки та автоцистерн та 9 одиниць спеціальної техніки.


Катерина Петренко, politeka.net





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