"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі

Він зазначив, що регіон чекає на деокупацію ЗСУ.

На запорізькому напрямку стає "надто гаряче", заявляє голова Мелітополя Іван Федоров. На своєму Telegram-каналі він розповів, що окупаційні сили почали вивозити обладнання з прифронтового міста Пологи в тимчасово окупований Маріуполь в Донецькій області, інформує ZN.ua.

"Окупантам на запорізькому напрямку стає надто гаряче. Росіяни вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Пологів до Маріуполя, - розповідає Федоров. - Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло".

Також, за словами мера Мелітополя, біля Пологів звучать автоматні та кулеметні черги.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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