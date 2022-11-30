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2022-11-30
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
Він зазначив, що регіон чекає на деокупацію ЗСУ.
На запорізькому напрямку стає "надто гаряче", заявляє голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупантам на запорізькому напрямку стає надто гаряче. Росіяни вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Пологів до Маріуполя, - розповідає Федоров. - Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло".
Також, за словами мера Мелітополя, біля Пологів звучать автоматні та кулеметні черги.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua