Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні

Європейський Союз має засоби, щоб змусити Росію заплатити за розв’язану війну в Україні, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з Міжнародним кримінальним судом і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. З нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за спричинене нею спустошення за допомогою заморожених коштів олігархів і активів її Центрального банку», - сказала вона.

За інформацією Ляєн, економічні втрати, які завдала агресія Росії проти України, наразі оцінюється у 600 мільярдів євро. ЄС уже заблокував 300 мільярдів євро Центрального банку Росії і заморозив 19 мільярдів євро, які належать російським олігархам.