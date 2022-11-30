Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні

Європейський Союз має засоби, щоб змусити Росію заплатити за розв’язану війну в Україні, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з Міжнародним кримінальним судом і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. З нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за спричинене нею спустошення за допомогою заморожених коштів олігархів і активів її Центрального банку», - сказала вона.
За інформацією Ляєн, економічні втрати, які завдала агресія Росії проти України, наразі оцінюється у 600 мільярдів євро. ЄС уже заблокував 300 мільярдів євро Центрального банку Росії і заморозив 19 мільярдів євро, які належать російським олігархам.
Russia must pay for its horrific crimes.
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9