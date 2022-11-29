Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»

Британський уряд викликав посла Китаю на знак протесту проти арешту та побиття оператора Бі-бі-сі в Шанхаї, пише AP NEWS .

Свобода ЗМІ "є чимось дуже, дуже важливим у системі переконань Великобританії", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заперечив британську версію подій. Чжао сказав, що журналіст Едвард Лоуренс не зміг ідентифікувати себе і звинуватив Бі-бі-сі у спотворенні подій.

В даний час, щоб знизити розпал протестів, китайські університети відправили студентів додому, а поліція посилила патрулювання Пекіна і Шанхаю, після того, як натовпи людей, обурені жорсткими антивірусними обмеженнями, закликали лідера Сі Цзіньпіна піти у відставку, що стало найбільшим виявом суспільної незгоди за останні десятиліття.