Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»
Більшість протестувальників скаржилися на надмірні обмеження, але дехто звернув свій гнів на Сі, наймогутнішого лідера Китаю, принаймні з 1980-х років, інформує
Британський уряд викликав посла Китаю на знак протесту проти арешту та побиття оператора Бі-бі-сі в Шанхаї,
Свобода ЗМІ "є чимось дуже, дуже важливим у системі переконань Великобританії", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заперечив британську версію подій. Чжао сказав, що журналіст Едвард Лоуренс не зміг ідентифікувати себе і звинуватив Бі-бі-сі у спотворенні подій.
В даний час, щоб знизити розпал протестів, китайські університети відправили студентів додому, а поліція посилила патрулювання Пекіна і Шанхаю, після того, як натовпи людей, обурені жорсткими антивірусними обмеженнями, закликали лідера Сі Цзіньпіна піти у відставку, що стало найбільшим виявом суспільної незгоди за останні десятиліття.