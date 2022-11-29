Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»

Більшість протестувальників скаржилися на надмірні обмеження, але дехто звернув свій гнів на Сі, наймогутнішого лідера Китаю, принаймні з 1980-х років, інформує ZN.ua.

Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»

Британський уряд викликав посла Китаю на знак протесту проти арешту та побиття оператора Бі-бі-сі в Шанхаї, пише AP NEWS.

Свобода ЗМІ "є чимось дуже, дуже важливим у системі переконань Великобританії", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заперечив британську версію подій. Чжао сказав, що журналіст Едвард Лоуренс не зміг ідентифікувати себе і звинуватив Бі-бі-сі у спотворенні подій.

В даний час, щоб знизити розпал протестів, китайські університети відправили студентів додому, а поліція посилила патрулювання Пекіна і Шанхаю, після того, як натовпи людей, обурені жорсткими антивірусними обмеженнями, закликали лідера Сі Цзіньпіна піти у відставку, що стало найбільшим виявом суспільної незгоди за останні десятиліття.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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