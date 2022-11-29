Затриманим під час звільнення Харківщини 19 військовим РФ оголосили про підозру

Кожного, хто причетний до військових злочинів на території України, знайдуть і покарають, інформує ZN.ua.

Затриманим під час звільнення Харківщини 19 військовим РФ оголосили про підозру
© Минобороны РоSSии/t.me

СБУ продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників окупаційних угруповань РФ, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

У повідомленні зазначено, що у результаті досудового розслідування 19 бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР" повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

"Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківщини. Серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення "всеобщей мобилизации" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "призвалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні.

Разом з російськими загарбниками вони воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Також варто додати, що зловмисники облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора. Згодом їх перекинули на Харківщину, де вони мали прикривати втечу основних підрозділів РФ під час контрнаступу ЗСУ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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