Затриманим під час звільнення Харківщини 19 військовим РФ оголосили про підозру

СБУ продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників окупаційних угруповань РФ , які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

У повідомленні зазначено, що у результаті досудового розслідування 19 бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР" повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

"Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківщини. Серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення "всеобщей мобилизации" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "призвалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу РФ ", - йдеться у повідомленні.

Разом з російськими загарбниками вони воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках.