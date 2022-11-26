Україна виступає за безстрокове продовження "зернової ініціативи" – Зеленський

Україна закликає безстроково продовжити дію "зернової угоди" щодо експорту свого продовольства Чорним морем і збільшити кількість портів, що працюють в межах ініціативи. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Зерно з України" на тлі запуску однойменної гуманітарної ініціативи, пише " Укрінформ ".

Глава нашої держави зазначив, що “зернова ініціатива” досі не працює з повною силою, а РФ намагається перешкодити руху суден. За його даними, наразі понад 80 кораблів залишаються в черзі на прохід протокою Босфор.

"Ми виступаємо за збільшення числа портів та безстрокове продовження цієї важливої ініціативи, аби Росія не заблокувала її знову і вкотре", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна продовжить виконувати зобов’язання щодо доставки продовольства світу. Крім того, у межах ініціативи "Зерно з України" планується врятувати від голоду до п’яти мільйонів людей у Африці та Азії.