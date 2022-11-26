Президентка Угорщини визнала "очевидну" відповідальність Путіна за війну в Україні

Каталін Новак закликала до завершення війни і повернення до переговорів з РФ, інформує ZN.ua.

Президентка Угорщини визнала
© Офіс президента України

Лідерка Угорщини Каталін Новак наголосила, що президент РФ Владімір Путін очевидно несе відповідальність за розпочату війну проти України, і нагадала, що засудила російське вторгнення ще півроку тому, коли була обрана главою своєї держави. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками Міжнародного установчого саміту гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Відповідальність Владіміра Путіна за цю війну очевидна. Угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми сусіди з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами", – зазначила Новак.

За її словами, існує "150 тисяч причин" зупинити війну Росії проти України та досягти миру – це 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на території нашого Закарпаття. "Уже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України", – додала політикиня.


Максим Царук, ZN.ua





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